رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: محتاجين توسعات أكتر للطرق.. وفي كل الأحوال هنعوض الناس

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | الجمعة 04 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعات في الطرق والمحاور الجديدة بـمحافظة القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وقال السيسي لأحد المهندسين العاملين في امتداد محور «جوزيف تيتو»: «كنت جاي دلوقتي من محور عدلي منصور والعصار ومنطقة المرج والمطرية، شوف إيه اللي نقدر نوسع بيه على الناس في المناطق دي، لأن رغم اللي إحنا عملناه لحد دلوقتي ما زالت الكتلة اللي موجودة ضخمة جدا وحركتها محتاجة نساعد فيها أكتر من كده، وفي جميع الأحوال هنعوض الناس».

اقرأ المزيد:

السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من التوسعات في الطرق والمحاور الجديدة

«فودة» يضع اللمسات النهائية لاحتفال عودة طابا: الرئيس السيسي يقدر قيمة سيناء

السيسي: مصر ستعمل على خروج قمة COP27 بنتائج إيجابية لدعم المناخ

السيسي يجتمع مع رئيس وزراء اليونان عبر الفيديو كونفرانس

السيسي يصدق على استضافة التجمع الخامس لـ«منتدى غاز شرق المتوسط»

أسقف المنيا الجديدة: التاريخ سيذكر للرئيس السيسي إعادة النسيج الوطني
بقلم محمد عزالدين