السيسي: محتاجين توسعات أكتر للطرق.. وفي كل الأحوال هنعوض الناس

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعات في الطرق والمحاور الجديدة بـمحافظة القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وقال السيسي لأحد المهندسين العاملين في امتداد محور «جوزيف تيتو»: «كنت جاي دلوقتي من محور عدلي منصور والعصار ومنطقة المرج والمطرية، شوف إيه اللي نقدر نوسع بيه على الناس في المناطق دي، لأن رغم اللي إحنا عملناه لحد دلوقتي ما زالت الكتلة اللي موجودة ضخمة جدا وحركتها محتاجة نساعد فيها أكتر من كده، وفي جميع الأحوال هنعوض الناس».