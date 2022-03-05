إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم ميكروباص ولودر بمدينة نصر

أصيب 7 مواطنين، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم لودر وسيارة ميكروباص، في مدينة نصر، ولم يسفر الحادث عن وفيات، وتحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة ميكروباص، على طريق «إعمار مصر» في مدينة نصر، مما أسفر عن وجود مصابين.

إصابة 7 مواطنين

وانتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقل 3 منهم إلى مستشفى البنك الأهلي، و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.

ويعمل رجال المرور، في الوقت الحالي، على رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.