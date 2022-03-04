مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص «أجرة» وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، قرب مدخل مركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة وسيارة نقل، بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مركز العدوة.

وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، لنقل المصابين لأقرب مستشفى لإسعافهم، وتلقي العلاج اللازم، وتبيَّن أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

رفع حطام السيارتين وتسيير الحركة بالطريق

وعلى الفور جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى مغاغة العام، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة البحث وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ.

وانتقل رجال المرور لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارتين وتسيير الحركة بالطريق، جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

إصابة 5 بينهم أطفال في تصادم بالطريق الزراعي

وكانت محافظة المنيا، قد شهدت صباح اليوم الجمعة حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق مصر- أسوان الزراعي، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص، بينهم سيدتان و3 أطفال.

وبالانتقال والفحص جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وهم: «رشا. م.ا» 34 عامًا، «زينب. ج. ص» 28 عامًا، «أسماء. م. ا» 5 سنوات، «رؤى. م. ا» 3 سنوات وشقيقتها «رغد» 4 سنوات، مقيمون جميعا بمدينة المنيا.