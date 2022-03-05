عاجل.. مصرع وإصابة 9 في حادث بالدقهلية.. «بينهم رضيع ووالده وشقيقتاه»

لقي طفل رضيع وشاب مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، من بينهم والد الطفل الضحية، واثنتان من أشقائه في محافظة الدقهلية، الليلة، إثر تصادم مركبتي «توك توك» مع سيارة ميكروباص علي طريق «دكرنس – نجير»، وذلك في أثناء عودة عدد من المصابين من أحد الأفراح، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفيين والمصابين إلي مستشفى دكرنس العام وجاري إيداع الجثمانين ثلاجة حفظ الموتى تحت مصرع النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع المصابين.

ورود بلاغ بوقوع الحادث

تبلغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «دكرنس – نجير» بين مربكتي «توك توك» وسيارة ميكروباص، ووجود عدد من المصابين في الحادث.

هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى دكرنس العام، فيما تبين مصرع طفل رضيع وشاب، تم إيداعهما ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء ضحايا حادث طريق نجير في الدقهلية

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع الطفل يوسف الخطيب قاسم محمد، عمره عام ونصف، ويوسف محمد السعيد، 17 سنة، وأصيب في الحادث والد الطفل ويدعى الخطيب قاسم محمد، وجاري تحويله للعرض علي مخ وأعصاب، كما أصيب في الحادث ابنتاه ‏«نورا»، 17 سنة، و«ياسمين» 21 سنة بجروح سطحية بالوجه، وجميعهم من قرية «كفر الزهايرة» مركز دكرنس.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أصيب في الحادث أيضا كل من: «أيمن م. ط.» من قرية «نجير»، و«رجب س. ح.»، 15 سنة من قرية «نجير»، بنزيف في الأنف وجروح في الوجه، و «السيد ر. ي.» 17 سنة، من قرية نجير، «نشوي م. ع.»، 35 سنة من قرية «الزهايرة» مصابة باشتباه ارتجاج في المخ.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز دكرنس إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وإعادة فتح الطريق، فيما تجمع عدد كبير من أهالي ضحايا الحادث والمصابين أمام مستشفى دكرنس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.