خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد والموبايل

يسعى المواطنون من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية إلى إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس الجاري 2022، من خلال الآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها في المحافظات.

وحددت «القابضة للكهرباء» عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنون الذين ما زالوا يستخدمون العدادات التقليدية حتى الآن، للبحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة مارس 2022 بجميع الادارات والفروع التابعة للشركات، سواء عن طريق الاسم أو رقم العداد أو الهاتف.

6 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

وكشفت «القابضة للكهرباء» عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن 6 خطوات يجب أن يتبعها المواطن الراغب في الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022 بالاسم وهي كالتالي:

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

8 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن 8 خطوات يجب أن يتبعها المشترك، ليتمكن الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء لشهر مارس 2022 عن طريق رقم العداد وهي كالاتي.

- الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال هذا الرابط .

- اختيار الشركة التابع لها العداد.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- النقر على زر الاستعلام.

- ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالموبايل

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 6 إجراءات يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022 عبر الموبايل وهي كالآتي:

- تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكترونى الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مشترك.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.