طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022 «أون لاين»

مع بداية العام الميلادي الجديد 2022، بدأ ما يقرب من 30 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية القديمة، في البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة شهر يناير الجاري بالتزامن مع بدء توزيع شركات الكهرباء بالمحافظات، إيصالات فواتير استهلاك يناير على المحصلين للبدء في تحصيلها اعتبارًا من اليوم.

طرق البحث والاستعلام عن فاتورة يناير 2022 بشركات توزيع الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الطرق التي وفرتها الوزارة للمشتركين من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية للبحث والاستعلام بكل سهولة عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة يناير 2022 بجميع شركات الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من أصحاب العدادات التقليدية للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر يناير 2022 إلكترونيا ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع تكدس المواطنين في المصالح الحكومية والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على النحو التالي:

رابط التسجيل للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الرابعة: تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

الخطوة الخامسة: إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة: الضغط على زر استعلام.