طريقة حساب فاتورة الكهرباء للشريحة الخامسة: تبدأ من 351 كيلو وات

بدء حوالي مليونين و679 ألف مشترك من أصحاب العدادات التقليدية القديمة للكهرباء، من أصحاب الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي، والتي تتراوح ما بين 351 إلى 650 كيلووات في الساعة، في حساب قيمة الاستهلاك لفاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022.

طريقه حساب الشريحة الخامسة لاستهلاك فاتورة الكهرباء بالمنازل

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الخطوات التي يجب اتباعها لحساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022، وفقًا لأسعار شرائح الاستهلاك التي طُبقت مع بداية فاتورة شهر أغسطس 2021.

سعر الكيلو وات ساعة بالشريحة الخامسة

- يبلغ سعر أول 200 كيلووات × 0.77 جنيه.

- سعر ‏150 كيلووات التي تليها × 1.06 جنيه.

- عند الوصول إلى 350 كيلووات يحتسب أي كيلووات بعد ذلك بـ1.28 جنيه

- يصل مقابل خدمة العملاء 15 جنيهًا.

كيف تحسب استهلاك 400 كيلووات ساعة؟

- إجمالي سعر 400 كيلووات ساعة 392 جنيهًا، ويمكن احتسابها كالتالي:

- 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

- 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

- 50 × 1.28 = 64 جنيهًا.

- ‎مقابل خدمة عملاء 15 جنيهًا.

سعر 450 كيلووات ساعة 456 جنيهًا

- ويمكن حسابها كالتالي:

-حساب 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

- حساب 150 × 1.06 = 159 جنيهًا

- وحساب 100 × 1.28 = 128 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء 15 جنيهًا.

‏كيف تحسب استهلاك 500 كيلووات ساعة

- إجمالي سعر 500 كيلووات ساعة 520 جنيهًا ويُحسب الاستهلاك كالتالي:

- حساب 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

- حساب 150 × 1.06 = 159 جنيهًا

- وحساب الكمية التي تليها 150 × 1.28 = 192 جنيهًا

- مقابل خدمة عملاء 15 جنيهًا. ‏‏‎

طريقة حساب استهلاك 600 كيلووات ساعة‏

- إجمالي سعر 600 كيلووات ساعة 648 جنيهًا ويمكن حسابها كالتالي:

- أول 200 كيلو وات ساعة ×0.77 يصل إلى 154 جنيهًا.

- حساب 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

- حساب 250 × 1.28= 320 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء 15 جنيهًا.‏

حساب استهلاك 650 كيلووات ساعة‏‎

- سعر 650 كيلووات ساعة 712 جنيهًا، ويمكن حسابها كالتالي:

- 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

- حساب 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

- حساب 300 × 1.28 = 384 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء 15 جنيهًا.

‏‏‎معدلات الخصم من الرصيد للعداد مسبوق الدفع

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أنه بالنسبة للعداد مسبق الدفع فعندما يصل المستهلك إلى الشريحة الخامسة 351 كيلووات ساعة يُخصم 4 جنيهات من الرصيد فرق في سعر خدمة العملاء، ثم عن كل كيلووات استهلاك مبلغ 1.28 جنيهًا.