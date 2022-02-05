لو استهلاكك من 101 إلى 200 كيلو وات.. كيف تحسب قيمة فاتورة الكهرباء؟

بدأ مشتركو الكهرباء للعدادات التقليدية والقديمة من أصحاب «الشريحة الثالثة» والتي يتراوح الاستهلاك بها ما بين 101 إلى 200 كيلو وات ساعة والتي تعتبر أكثر الشرائح من حيث عدد المواطنين والبالغ 10 ملايين و11 ألف مواطن في احتساب فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2022 بعد إجراء عملية الاستعلام عن قيمة الاستهلاك من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بالمحافظات.

الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات بالشريحة الثالثة

وكشفت الشؤون التجارية بقطاع هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر موقع الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة بالشريحة الثالثة والتي يتراوح قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية ما بين 101 إلى 200 كيلو وات ساعة طبقا لـ أسعار الزيادة في الشرائح التي تم تطبيقها على فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس الماضي للعام المالي 2021-2022 وهي كالتالي

- سعر الكيلو وات ساعة للشريحة الثالثة للقطاع المنزلي 77 قرشًا

قيمة مقابل خدمة العملاء للشريحة الثالثة للقطاع المنزلي

- يتم احتساب قيمة مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات

150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

‏150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات

‏‎200 كيلو وات ساعة = 160 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات

28 جنيها قيمة الخصم لفرق الشريحة الثالثة للاستهلاك بالعداد «أبوكارت»

بالنسبة للعداد مسبوق الدفع «أبو كارت» يتم خصم فرق شريحة 28 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى (الشريحة الثالثة - المنزلي) 101 كيلو وات/ ساعة.

فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يتراوح استهلاكهم ما بين الـ50 إلى 350 كيلو وات/ ساعة ما يقرب من 17 مليون مواطن ويمثلون 70% من إجمالى عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم 27 مليون مشترك.