طريقة حساب فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022

يسعى أصحاب المحلات والمنشآت التجارية من أصحاب العدادات التقليدية للبحث عن كيفية حساب فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022، عبر الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء، والشركات التابعة لها، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري للعام المالي 2021-2022 والتي طُبقت مع بداية شهر اغسطس الماضي.

طرق حساب فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري مارس 2022

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2022 للمنشآت والمحلات التجارية.

أولًا: أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري للعام المالي 2021-2022

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشًا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشًا)

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشًا).

- الشريحة الخامسة: أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشًا)

ثانيًا: حساب فاتورة الكهرباء بالأرقام وفقًا للتعريفة التجارية

استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيهًا.

100 ×0.65 جنيه = 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.

استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا.

150 × 1.20 = 180 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا

300 ×1.40 =420 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا

400 × 1.40 = 560 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا.

500× 1.40 = 700 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

50 × 1.55 = 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

400 × 1.55 = 620 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا