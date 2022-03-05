بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي «الشنطور - سمسطا» جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق زراعي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي «الشنطور - سمسطا» جنوب غرب محافظة بني سويف، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إجلاء المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

أسماء المصابين الثلاثة في حادث انقلاب سيارة ملاكي

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث، وهم «محمود . ن . م»، 25 سنة، مقيم في مدينة سمسطا، ومصاب بسحجات وكدمات وكسر مضاعف بالساق الأيسر، و«علاء . ز . ط»، 25 سنة، مقيم في سمسطا، ومصاب بسحجات وكدمات، وكسر مضاعف بالساق اليمنى، و«علاء . م . ع»، 25 سنة، مقيم في سمسطا، ومصاب بجرح قطعى بالوجه حوالي 5 سم، وكسر مضاعف بالساق اليمنى، وجرى تحرير محضر بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.