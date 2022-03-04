إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب «توك توك» في بني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث انقلاب مركبة «توك توك» بطريق «الجيزاوية جرزا» دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى جزيرة المساعدة لإجراء الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب «توك توك» في طريق الجيزاوية

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق جرزا الجيزاوية، دائرة مركز الواسطي شمال المحافظة.

وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية.

سيارتي إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إجلاء المصابين إلى مستشفى قرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى.

أسماء المصابين الثلاثة

واستقبل مستشفى جزيرة المساعدة المصابين وهم: فوزية مرتضي عبدالسلام، (45 سنة)، ربة منزل تقيم بقرية ميدوم، ناصر حميدة نصار (52 سنة)، فلاح، يقيم قرية ميدوم، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني مع جروح وسحجات، وحمدى فتحي أحمد، (32 سنة)، عامل، يقيم قرية معصرة أبو صير، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى تحرير محضر بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.