وظائف خالية للطلبة والخريجين ودون مؤهل بمرتبات عالية.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية في عدد من الجهات والمؤسسات، خصوصا بعد حصولهم على شهادة المؤهل الدراسي، كما أن هناك العديد من الطلبة وأصحاب الدبلومات المتوسطة يبحثون عن فرص عمل في كثير من المناطق، ما جعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على الإعلان عن وظائف شاغرة في عدد من الشركات الخاصة، التي تقبل أصحاب المؤهلات المتوسطة والطلبة ودون المؤهل، بمرتبات مجزية وحوافز وعمولات.

وحدد الشركات التي أعلنت عن وظائف شاغرة تفاصيل تلك الوظائف، لذلك توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية المعلن عنها، وحقوق ومميزات تلك الوظائف، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- وظائف شركة بيت الجملة «سوبر ماركت»

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- منسق ممرات، الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

2- شيف أجبان، الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

3- بائع لحوم مجمدة، الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

4- مندوب توصيل دليفرى، الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

5- مشرف أمن، الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

6- كاشير، الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في التجمع التالت - مصر الجديدة «كلية البنات» - المعادي - أكتوبر.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات «متوسط - فوق متوسط - عالٍ».

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد و التأمين.

الحقوق والمميزات

- الراتب حسب كل وظيفة و الخبرة من 2500 إلى 3500 جنيه.

- بدل انتقال لبعض الفروع.

- عمولة ثابتة على كل أوردر لوظيفة موصل طلبات دليفري.

- حوافز شهرية.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوم إجازة في الأسبوع، وفرص للترقي.

2- وظائف شركة تيكو للاستثمارات السياحية _ Crave & Kahwa

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة من الخريجين وللطلبة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- كابتن أوردر، خبرة عام «للطلبة».

2- باريستا، خبرة عام «للطلبة».

3- ويتر، بدون خبرة - للطلبة.

4- شيف «خبرة من عامين».

5- مساعد شيف «بدون خبرة».

6- مشرف وردية مطبخ «خبرة عام».

7- مساعد مدير «خبرة عامين».

8- مدير مطعم «خبرة 3 سنوات».

9- عامًال أو استيوارد «بدون خبرة».

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مدينتي - التجمع - مدينه نصر - المعادي - الزمالك - 6 أكتوبر.

- حاصل على دبلوم سياحة على الأقل.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

حقوق ومميزات العمل

- 9 ساعات عمل يومية.

- تأمين صحي وتأمين اجتماعي ومواصلات لبعض الأفرع.

3- وظائف شركة Wili Med

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في جميع المحافظات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل فوق متوسط أو عالي.

- الحد الأقصى للسن 29 عامًا.

- لا يشترط خبرة سابقة في العمل.

الحقوق والمميزات

- الراتب الأساسي 2000 جنيه بالإضافة إلى عمولة شهرية وأرباح.