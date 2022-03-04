محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية بشركة كونكت للاتصالات.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، عن ملتقى توظيف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8-3-2022، في مقر جهاز رعاية الشباب بميدان الجيزة.

وكان ذلك من خلال صفحة المحافظة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أشارات، إلى أن ملتقى التوظيف، سيتضمن العديد من الوظائف الخالية للشباب، كما سيكون بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة كونكت للاتصالات.

وأكدت المحافظة، أن شركة كونكت للاتصالات تحتاج في هذه الوظائف شباب من الجنسين، في جميع التخصصات والأقسام العلمية والنظرية، من الحاصلين على المؤهلات العليا، خريجين الكليات الحكومية والخاصة، ومعاهد 4 سنوات.

الوظائف المطلوبة في شركة كونكت

أشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة «كونكت للاتصالات» تحتاج إلى عدد من الشباب في وظائف مختلف، تتضمن:

- خدمة عملاء

- دعم فني

شروط الوظائف

- لا يشترط الخبرة.

- حد أقصى للسن 31 عاما فقط، دون أي استثناءات

- شهادة المؤهل أو بيان نجاح.

- توفير إثبات تجنيد للشباب فقط.

- مرتبات ثابتة تبدأ من 4000 جنيه.

- العمل 8 ساعات لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى 45 دقيقة راحة، يومين إجازة أسبوعيا «متغيرة».

- يجب ألا يقل مستوى المتقدم في إجادة اللغة الإنجليزية عن جيد، قراءة وكتابة.

- مكان العمل بمدينة نصر.

- في حالة عدم الخبرة لدى المتقدم، يجب أن يخضع للتدريب والتأهيل للعمل من خلال إكاديمية «كونكت إكاديمي للتدريب والتأهيل».

موعد الملتقى الوظيفي

سيقام ملتقى التوظيف في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8-3-2022، بمقر جهاز رعاية الشباب التابع لمحافظة الجيزة، والكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

يذكر أن جهاز رعاية الشباب بمحافظة الجيزة، يعمل بشكل مستمر على التوصل مع الشركات المختلفة داخل وخارج المحافظة، لتوفير فرص العمل للشباب.