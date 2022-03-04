وظائف خالية للخريجين من الكليات بمرتبات عالية.. اعرف خطوات التقديم

يظل العمل في البنوك هو حلم الكثير من الشباب الخريجين، وخاصة خريجي كليات التجارة، أو الأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي، أو دارسي المجال المصرفي في الكثير من الكليات والمعاهد الأخرى، ما جعل بنك QNB يعلن عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروعه المختلفة.

وحدد بنك «QNB» تفاصيل الوظائف الخالية التي قام بالإعلان عنها عبر موقعه الرسمي، لذلك نوضح لراغبي الالتحاق بفرص عمل في البنك الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تحليل أداء الحوسبة أو أي موضوع ذي صلة.

- أن يكون لديه خبرة في قياس أداء تكنولوجيا المعلومات للأنظمة والتصميم الفني والتنفيذ والصيانة على مجموعة واسعة من المنصات، بما في ذلك النظام الأساسي المصرفي.

- أن يكون لديه خبرة 6 سنوات أو أكثر في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع سنتين أو أكثر في قياس الأداء وإدارته.

- أن يكون حاصلا على شهادة مؤسسة ITIL، وممارسا لـ «ITIL» أو خبير في «ITIL».

- أن يمتلك المتقدم الخبرة الاستشارية في نظام القدرة أو الأداء.

مسئوليات الوظائف

- تفسير وتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمديرين وبتنسيق يسهل فهمه وذات صلة بعملية صنع القرار، يتضمن ذلك استلام معلومات معقدة وحساسة لتحليلها وتفسيرها وتقديمها بتنسيق مناسب.

- تطوير أنظمة المعلومات وتكييفها حسب الضرورة، للإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية وضمان قدرة المديرين على قياس الأداء ومراقبته وتحسينه باستمرار.

- أن يكون المتقدم قادرًا على العمل بشكل وثيق مع الزملاء في إنتاج تحليل المعلومات.

- توثيق الحاجة إلى أي زيادة أو تخفيض في موارد الأجهزة بناءً على متطلبات مستوى الخدمة وقيود التكلفة.

- تحديد مستويات خدمة الأداء التي يمكن صيانتها ومبررة من حيث التكلفة.

- مساعدة مدير علاقات العمل في تحديد اتفاقيات مستوى الخدمة والتفاوض بشأنها والاتفاق عليها مع الشركة.

- تتبع الاستخدام الفعلي مقابل الاستخدام المتوقع، وتحليل ملفات تعريف الاستخدام، وإعداد الوثائق وإجراء مراجعات دورية للقدرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

- بناء نماذج قياس الأداء وصيانتها وفقًا لمتطلبات البنية التحتية للمشروع (الخوادم والتخزين وعرض النطاق الترددي للشبكة ، إلخ) لدعم تطبيقات QNB.

- التوصية بضبط الأنظمة وتقديم توصيات إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بشأن تصميم واستخدام الأنظمة للمساعدة في ضمان الاستخدام الأمثل لجميع موارد برامج الأجهزة وأنظمة التشغيل.

- ينسق التحليل ويراقب مؤشرات الأداء الرئيسية للبلدية ويضمن تلبية متطلبات برنامج قياس الأداء.

- المساعدة في تخطيط وتطوير وتنسيق إنتاج مجموعة من تقارير الأداء المعقدة التي تلبي احتياجات المديرية وفرقها.

- المساعدة في تحليل المقارنة المعيارية للخدمات.

- ضمان إصدار تقارير الأداء لفريق الإدارة العليا ومجلس الإدارة ووحدات الأعمال لضمان الوفاء بجميع المواعيد النهائية.

- المساعدة في التطوير والإنتاج المستمر لتقارير الأداء لمجموعة محددة من الخدمات.

- دعم مديري الخدمات باستخدام المعلومات لدعم إدارة الأداء وتحسينه.

- التنسيق والعمل كنقطة محورية للاتصال بين جميع وحدات الأعمال والموردين والأقسام داخل تكنولوجيا المعلومات في المجالات المتعلقة بقياس أداء تكنولوجيا المعلومات.

- تنفيذ وإدارة عملية إدارة القدرات لضمان أن أداء تكنولوجيا المعلومات يلبي المتطلبات المتطورة للأعمال.

- تحديد وتنفيذ آليات متكاملة لتقييم رضا العملاء عن أداء تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع القضايا المتعلقة بالقدرات في الوقت المناسب وعلى أساس مستمر.

- العمل مع التطوير وضمان الجودة وعمليات مركز البيانات والموردين لتحديد مقاييس القدرات والأدوات والعملية لجمع البيانات.

- ترجمة توقعات الأعمال إلى متطلبات البنية التحتية للخدمات المخصصة.

- إنتاج تقارير إدارية منتظمة تشمل الاستخدام الحالي للموارد والاتجاهات والتنبؤات.

- التأكد من إجراء عمليات تدقيق منتظمة ومخصصة على عملية إدارة القدرات لتحديد مجالات التحسين.

- أن يكون المتقدم مسؤولا عن سد أي فجوات تدقيق عبر قسم تكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بعملية إدارة قدرات تكنولوجيا المعلومات.