5 وظائف متاحة للعمل في البنوك.. تفاصيلها وطريقة التقديم

أعلنت بنوك HSBC والأهلي الكويتي والتجاري الدولي CIB، عن توافر وظائف شاغرة، للعمل لدى المؤسسات المصرفية والمالية، شرط توافر عدد من المؤهلات والخبرات للحصول على الوظيفة.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

ووفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي الكويتي، فإن البنك في حاجة لـ وظيفة محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات الأول، ووظيفة ضابط حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وشروطهما جاءت على النحو التالي:

وظيفة محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات الأول

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات لحلول الأعمال.

- المعرفة بالتقنيات الجديدة، واستخدامها، وإمكانات تحسين درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة مهنية لا تقل عن 6 سنوات.

- خبرة جيدة في القطاع المصرفي.

وظيفة ضابط حوكمة تكنولوجيا المعلومات

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- شهادة أخصائي إدارة الوصول أو ما يعادلها.

- حاصل على شهادة COBIT 5.3-5 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- للتقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

وظائف بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عبر «لينكد إن» عن حاجته لشغل وظيفة KYC GB Officer French is a MUST، GSC بشروط هي:

- إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية شفوية ومكتوبة.

- 2-4 سنوات خبرة في إدارة أنشطة مكافحة غسل الأموال وعمل الامتثال للجرائم المالية.

- خبرة سابقة مثبتة في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخل بنك ومؤسسة مالية.

- شهادة احترافية من ACAMS / CFCS / ICA / FCI.

- للتقديم السريع على الوظيفة يتم من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».

وظائف البنك التجاري الدولي

وأخيرا أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته لوظيفتين وهما:

وظيفة مسؤول دعم الاستدامة

- درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو تخصص ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 2 - 4 سنوات في الأعمال المصرفية والتمويل (الشركات والتجزئة).

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات اتصال وعرض جيدة جدًا.

وظيفة مسؤول ثقافة الاستدامة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو تخصص ذي صلة.

- الحصول على درجة في تخصص الاستدامة ميزة إضافية.

- لكبير الموظفين: خبرة لا تقل عن 5-7 سنوات في التنمية المستدامة، والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية، وبناء الثقافة، والتدريب.

- للمسؤول: خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في التنمية المستدامة، والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية، وبناء الثقافة، والتدريب.

- التفكير الاستراتيجي الجيد والنهج المنهجي.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي جيدة جدًا.

- للتقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.