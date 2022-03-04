وظائف خالية في مصرف أبو ظبي الإسلامي.. اعرف شروط التقديم

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» عن وظائف شاغرة في فروع المصرف المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من الخريجين ودارسي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، والذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي، بمرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وحدد مصرف أبو ظبي الإسلامي تفاصيل الوظائف الخالية في المصرف، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف الخالية ومسئوليات الوظائف، وفق إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- لن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية في مصرف أبو ظبي حاصل على درجة جامعية أو كلية.

- أن يكون لديه 9 سنوات من الخبرة، ويفضل أن تكون مع خبرة مدورة في إدارة المحافظ وتطوير المنتجات والمبيعات وإدارة الشراكة.

- أن يكون لديه خبرة في التكنولوجيا الرقمية.

- أن يكون لديه مهارات تفاوض قوية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال عالية.

- أن يكون لديه مستوى عالٍ من الحساب لتقييم المعلومات المالية الإحصائية المعقدة.

مسئوليات الوظائف

- تصميم وإطلاق منتجات الأصول بناءً على احتياجات السوق، وتطوير منتجات جديدة لـ ADI-Consumer Finance لاختراق قطاعات السوق الجديدة وزيادة اكتساب العملاء.

- تطوير حالات العمل بمعلومات تقييم السوق الضرورية، وممارسات السوق الحالية، وعروض المنتجات، واستراتيجيات المنافسة، وقنوات المصادر، وتخفيف المخاطر.

- التنسيق بشكل وثيق مع التسويق والتكنولوجيا والمخاطر والتمويل في صياغة وصيانة المنتجات التي تناسب احتياجات العملاء.

- التنسيق مع فرق العمليات والتكنولوجيا لتطوير العمليات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات ومخاطر الائتمان.

- التنسيق مع التخطيط المالي والتحليلات لتطوير وصيانة تقارير ربحية المنتج التفصيلية.

- الحفاظ على المعرفة المحدثة حول تطوير التقنيات وتنفيذها حسب الاقتضاء.

- إدارة مزيج المنتجات وموضع المنتج لجميع المنتجات الحالية والجديدة.

- إدارة المنتج مقابل الأهداف المحددة.

- إدارة الجوانب الرئيسية لبيانات الدخل مثل الإيرادات والمصروفات.

- تنفذ الحوكمة والمخاطر والامتثال والرقابة بما يتماشى مع سياسات المجموعة.

- التفاعل مع العمليات والوظائف الأخرى لضمان وجود فهم واسع لمتطلبات معالجة المنتج وتلبية أهداف العمل المحددة.

- إجراء استطلاعات منتظمة ومخصصة للمنتجات والخدمات لجميع منتجات الأصول.

- متابعة إكمال جميع المهام الأساسية مع شركاء الأعمال والتي تتضمن تنفيذ عملية شاملة للمنتجات والخدمات الجديدة، والعمل مع المنتجات والقنوات والعمليات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من أنها مناسبة للغرض وتنفيذها في الوقت المناسب وبفعالية.

تقديم تقارير المراقبة اليومية أثناء الحملات.

- ضمان تنفيذ الحوكمة والامتثال والمخاطر والرقابة والالتزام بها لتلبية معايير المجموعة وكذلك لوائح البنك المركزي المصري.