معهد الفلك: الصاروخ التائه اصطدم بالقمر ظهر أمس وفقا للحسابات (فيديو)

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، على الأخبار المتداولة عن صاروخ تائه يصطدم بالقمر، قائلا إن قصة هذا الصاروخ تشابه قصصا كثيرة ومتكررة عن صواريخ يتم فقدان السيطرة عليها وتسبح في الفضاء، وفي مصر فقد أحد الأقمار الصناعية منذ نحو 4 أو 5 سنوات، وما زال مكانه مجهولا إلى الآن، «محدش عارف مكانه فين لحد النهاردة».

سبيس إكس فقدت 10 أقمار صناعية

وأضاف «القاضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، اليوم السبت، «شركة سبيس إكس التي أنتجت الصاروخ التائه مؤخرا، فقدت منذ شهر 10 أقمار صناعية سقطت في المحيط الأطلنطي ومحدش عمل هيصة».

سقوط بقايا الصاروخ على الأرض سيحدث مشكلات

وأشار إلى أنه نتيجة لهذا النوع من الحوادث تتكون سحابة من حطام وبقايا تلك المكونات، التي قد تقترب من مجال الجاذبية الأرضية وعندها تسحب إلى مجال الغلاف الجوي وتتفتت أو تسقط على الأرض ويسبب ذلك بعض المشكلات، وفي العام الماضي سبب الصاروخ الصيني حالة من الهلع، لكن ما يحدث على أرض الواقع أن هذه الأمور تكون محسوبة جيدا.

اصطدام الصاروخ الساعة 2:30 ظهرًا

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية: «الحسابات تقول إن الصاروخ التائه اصطدم بالقمر أمس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، لكن حتى الآن لم ترد بيانات بهذا الأمر، وبالتالي فإن ناسا أطلقت مركبة فضائية خصيصا لتتابع عملية الاصطدام وتصورها».

تصنيع صواريخ تحترق ولا تؤثر على الأرض

ولفت أن طول الصاروخ يختلف من صاروخ لآخر، فهناك صاروخ مصمم لإطلاق أقمار صناعية، «مش مهم حجم الصاروخ قد ما مهم مكوناته»، ومع تقدم علوم المواد أصبح تصنيع الصاروخ سهلا فإذا جرى فقدان السيطرة عليه يحترق ولا يؤثر على الأرض والبشرية.