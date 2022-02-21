تفاصيل 100 قمر صناعي تعليمي للمدارس.. تسليم 19 لطلاب «ستيم» بالمرحلة الأولى

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بروتوكول التعاون المزمع توقيعه وتنفيذه مع وزارة التربية والتعليم، بشأن تصنيع 100 قمر صناعي تعليمي للمدارس خلال الفترة المقبلة.

بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء والتربية والتعليم في علوم وتكنولوجيا الفضاء

ولفت إلى أن الهدف من إنتاج عدد 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية العامة، أن يتعلم طلاب هذه المدارس بصورة عملية من خلالها، أنظمة القمر الصناعي ومهامة وكيفية إطلاقه وتشغيله، والحصول على بيانات منه، منوها بأن الأسبوع المقبل، سيجرِ توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجرِ توزيع الأقمار على المدارس بمراحل مختلفة، المرحلة الأولى تتمثل في توزيع عدد 19 قمرا صناعيا على 19 مدرسة للمتفوقين «ستيم».

تسليم الأقمار إلى المدارس دون مقابل

وأكد أن مهمة المدارس تتمثل في التجميع والاختبار، والإطلاق يجرِ في مقر الوكالة من أعلى «بارشوت»، مشيرا إلى أن المدارس ستتسلم الأقمار دون مقابل، وأن المرحلة الثانية تتمثل في تسليم الأقمار الصناعية لمدارس الثانوي العام بمختلف محافظات مصر.

أوضح «القوصي»، أن الهدف من التعاون، بناء القدرات لدى طلاب المدارس، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، منوها بأنه سيجرِ عقد ورشة عمل لعدد خمس مدارس الفترة المقبلة، لتدريب عدد 3 من معلمي مادة العلوم من كل مدرسة على القمر الصناعي التعليمي، كما سيجرِ تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرًا صناعيًا تعليميًا، مشيرا إلى أن أنشطة وكالة الفضاء المصرية، لم تتوقف عند هذا الشأن.