التعليم تعلن تفاصيل تسليم قمر صناعي تعليمي لمدارس STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم مدارس STEM «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» في جميع المحافظات قمر صناعي تعليمي «Can sat»، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتحقيق دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

جدول زمني لتسليم جميع مدارس STEM قمر صناعي

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الهدف من توقيع البروتوكول مع الوكالة المصرية للفضاء، رفع المستوى العلمي والثقافي بتكنولوجيا الفضاء في كافة المراحل الدراسية، والمشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب بالمدارس والجامعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم بدء تسليم 3 أقمار صناعية تعليمية «Can sat» لمدارس STEM لكل من مدارس المتفوقين بالعبور والمعادي وأكتوبر، وتسليم باقي المحافظات 16 أسوة بالمدارس الثلاث السابقة وفق جدول زمني يتم تحديده لاحقًا.

تدريب الطلاب على الأقمار الصناعية بالمدارس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أهداف تسليم مدارس STEM المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أقمار صناعية تعليمية «Can sat»، وهي كالتالي:

- تدريب طلاب المدرسة بصورة عملية على أنظمة القمر الصناعي ومهامه، وكيفية إطلاقها وتشغيلها والحصول على بيانات منها.

- تدريب ثلاثة معلمين من كل مدرسة من المدارس الثلاث من خلال ورشة عمل بمقر الوكالة المصرية للفضاء «EGSA».

- تدريب الطلاب بمدارسهم على أن فكرة القمر الصناعى التعليمي تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة.

- إسقاط القمر الصناعي من ارتفاع بضعة مئات المترات بواسطة منطاد أو طائرة صغيرة.

- العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي بتكنولوجيا الفضاء في كافة المراحل الدراسية.

- تدريب الطلاب على تكنولوجيا الفضاء ليقوموا بعمل مشروعهم الخاص ليكون لهم الريادة في علوم الفضاء مستقبلاً.

- مواكبة التطور التكنولوجي.