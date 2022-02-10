جامعة الزقازيق تستعد لإطلاق قمر صناعي فضائي باسمها خلال عام

أعلنت جامعة الزقازيق تعاونها مع وكالة الفضاء المصرية في تنفيذ مشروع بحثي بتطبيق مشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الجامعة والوكالة.

وزار الدكتورعثمان شعلان رئيس الجامعة، وكالة الفضاء المصرية لاحتفال الجامعة ممثلة في كلية الهندسة، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية بتصميم وتصنيع واختبار نموذج هندسي لقمر صناعي تكعيبي، وبدء فعاليات المرحلة الثانية التي تنتهي بإطلاق قمر صناعي فضائي يحمل اسم جامعة الزقازيق في نهاية عام 2022، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين منذ أكتوبر 2019، واستقبله الدكتور محمد القوصي رئيس الوكالة، بحضور الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، والدكتور صبري عبد الرحيم وكيل الكلية والدكتور أحمد حسين مدير البرامج والدكتور أبو بكر الهادي استشاري المشروع، وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور رياض غازي والدكتور إبراهيم لطفي والدكتور عمرو الزامل والمهندس أحمد عبد الباسط والدكتور محمود عبد النبي والدكتور رضا جاد.

شعلان: جامعة الزقازيق تهتم بالابتكار والأبحاث العلمية

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، إن كلية هندسة الزقازيق هي الرائدة في هذا السبق متمنيا استمرار التعاون، وذلك في ضوء اهتمام الجامعة بدعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية والمضي قدما نحو التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات في ظل رؤية مصر 2030.

وأشار شعلان إلى أن المشروع يهدف إلى تصميم وتصنيع نموذج هندسي لقمر صناعي بغرض نقل تكنولوجيا تصميم الأقمار ودراسة القدرات الصناعية المتاحة بالسوق المصرية، حيث بدأت أنشطة المشروع من خلال اتفاق تنفيذي للمشروع منبثق عن بروتوكول تعاون موقع بين الجامعة والوكالة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع بني علي منهجية التوثيق لجميع الأنشطة واتباع النظم القياسية لوكالة الفضاء الأوربية، وأنجز المشروع في ثلاث مراحل هي مرحلة التصميم ثم مرحلة التصنيع وتبعها مرحلة التجميع والأختبار سواء للمكونات الصلبة أو البرمجيات.

وشرح الدكتور محمد القوصي، إمكانيات وكالة الفضاء المصرية لوفد جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان بجولة داخل معامل الوكالة، وتفقد الأقمار الصناعية المتنوعة وأحدث الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم ككل.

كما رحب الأستاذ الدكتور هشام فوزي بالتعاون البناء والإيجابي بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية لتخريج جيل قادر وواع ينافس في السباق العالمي لاكتشاف الفضاء، مشيرًا إلي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية؛ لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات لعالية والقادرة علي تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

جدير بالذكر أنه قد اشترك في المشروع عدد 6 من أعضاء هيئة التدريس وعدد 2 من الهيئة المعاونة وثلاثة طلاب، واستمرت مرحلة التصميم قرابة الـ8 أشهر ثم تبعها ستة أشهر تصنيع وتطوير برمجيات، وبعد توريد المكونات المصنعة تم اختبارها وتجميع البرمجيات عليها ومن ثم تقييم الوظائف الرئيسية للقمر، واختتمت أنشطة المشروع باعتماد نجاح اختبارات القمر، وفي ختام الزيارة تبادل رئيس الجامعة ورئيس وكالة الفضاء المصرية الدروع تقديرا لدور الطرفين في النهوض العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.