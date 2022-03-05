بالدفن والحرق.. طرق التخلص من المخلفات الطبية في القانون الجديد

عدد من الاشتراطات والمعاييرالخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية، تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات التي أقرت رسميا ودخلت حيز التنفيذ نهاية الاسبوع الماضي.

واشترط القانون ولائحته التنفيذية على المنشآت الصحية توفير النظم الكاملة للتخلص النهائي من هذه المخلفات بعد المعالجة وذلك بالردم الصحي والدفن في موقع مناسب بعد الترميد او الفرم والتعقيم.

التخلص من رماد المحارق

وطبقا للقانون يتم التخلص من رماد محارق المخلفات الطبية بدفنه في مدفن المخلفات الخطرة، حيث يعتبر الرماد ماده خطره بسبب محتواه من المعادن الثقيلة، كما أتاح القانون للمستشفيات والمنشآت الطبية التخلص من رماد المحارق في نفس مكان إنتاجة عن طريق حفر لردم الرماد على أن تكون المحرقة بعيده عن عبث الحيوانات الضالة، وأن تكون تلك الحفر بعيدة عن منسوب المياه الفوق سطحية حتى لا تتسرب للمياه الجوفية.

ووضع القانون عدة معايير لأدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين للمواد والمخلفات الخطرة، مثل مخلفات الرعاية الصحية الخطرة وغيرها من المخلفات الخطرة، حيث اشترط أن تكون أكياس المخلفات شفافة ومصنوعة من مادة البـولى بروبيلين أو البولى إيثلين، ولا يحتـوى على البولى فينينل كلورايد، ويفضل أن تكون مـن البلاسـتيك القابـل للتحلـل، ومطبوع عليها اسم المنشأة التى تستخدمها، وان تكون ذات سماكة لا تقل عن 80 ميكرون ومقاومة للثقب أو التمزق ومعها أسلاك أو شرائط لزوم غلق الأكياس معها لصاقات لوضع العلامات على الأكياس.

علب للتخلص من الأدوات الحادة

أما فيما يخص علب التخلص من الإبروالأدوات الحادة فقد اشترط القانون ان تكون شفافة ومصنوع مـن مـادة البـولى بـروبيلين أو البـولى إيثلـين ولا تحتـوى على البولى فينيل كلورايد ويفضل أن تكون من البلاستيك القابل للتحلل ومقـاوم للاحماض أو الكرتون المبطن بطبقة من البلاستيك غير المنفذ ومطبـوع على العلب أسم المنشأة ، وأن تكون بها فتحة من أعلى مزودة بغطاء أعلاها والفتحـة نفـسه بهـا تعرجـات أو فجوات مسننة لحصر الإبر أو السنون أو الأدوات الحادة ، وأن تكون بغطاء يمكن تركيبه بحيث لا يمكن فتحه بعد الإغلاق ومقاومة للثقب أو التمزق .