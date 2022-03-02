بعد إقرار لائحة القانون.. 100 جنيه رسوم صيدليات و5000 للمستشفيات

أقرت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، والتي أعلنت رسميًا أمس الثلاثاء، ونُشرت بنودها في الجريدة الرسمية، إجراءات تحصيل الرسوم التي ستفرض على الجهات المختلفة، نظير تقديم خدمات جمع المخلفات ونقلها، والتي جرى تقسيمها لرسوم على الوحدات السكنية والمؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة والسياحية، كما حددت اللائحة أسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها.

ويجري تحصيل الرسوم الشهرية مقابل الخدمات للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات بواسطة الجهة الإدارية، أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص، لتحصيل هذا الرسم، وسيكون التحصيل مباشرًا مقابل فواتير مقدمة من الجهـة الإداريـة أو إلكترونيا عن طريق الربط الرقمي بين المنشأة والجهة الإدارية.

رسوم المحال التجارية والأكشاك

وطبقا للائحة سيجري فرض رسوم على الوحدات التجارية من عيادات وصيدليات ومكاتـب إدارية وخدمية ومهنية وورش صغيرة وأكشاك ومحال تجارية وغيرها، إذ يجري الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم، والتي تتراوح ما بين 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شـهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارًا لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

رسوم المستشفيات والمنشآت الحكومية

أما بالنسبة للمنشآت الحكومية والهيئات وقطاع الأعمال العام المنشآت والهيئات والمباني الحكومية والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية، وهي الجهات التي انضمت للمنظومة في شكلها الجديد فسيجري تحديد الرسوم عليها طبقًا للائحة وفقًا لعدد من المعايير حيث سيجري مراعاة العناصر التالية عنـد تصنيف هذه المنشآت: عدد العاملين وطبيعة نشاط المنشأة، والخدمة المقدمة في المنشأة، حيث تزيد المخلفات مع زيادة عدد العاملين، كما يجري تحديد الرسوم طبقًا لمساحة مباني المنشأة، ويجري تقسيمها لثلاث فئات منشآت حتى 1000 متر مربع، ومباني أكثر من 1000 وحتى 2000 متر مربع، ومساحة مباني أكثر من 2000 متر مربع حيث لا تتجاوز الرسوم وفقا للقانون ولائحته التنفيذية الـ5 آلاف جنيه.