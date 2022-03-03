«فؤاد» تعقد اجتماعا مع المجموعة العربية لتوحيد الرؤى في قضايا البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع المجموعة العربية بمشاركة وزراء البيئة المعنيين والمشاركين بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك لكون مصر رئيس مجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته الحالية، بحضور وزراء البيئة بكل من السعودية، العراق، قطر، ليبيا، اليمن، تونس، فلسطين، سلطنة عمان، السودان، الصومال، الأردن، موريتانيا والجزائر.

توحيد الرؤى في قضايا البيئة

وأكدت فؤاد أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة سبل توحيد الرؤى والجهود من أجل تكوين موقف عربي موحد تجاه القضايا البيئية الملحة، موضحة أنه من التوصيات التي طُرحت في أثناء الاجتماع هي أهمية عدم إغفال نقل التكنولوجيا في القرارات التي تنجم عن كافة الأحداث الدولية في مجال البيئة.

الاجتماع يناقش أزمة السفينة صافر

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول أزمة السفينة صافر، وناقش ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، والتي من ضمنها إعداد الخطط الوطنية لكافة الدول، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لهذه الخطط، وكذلك مناقشة تقديم المملكة العربية السعودية لمقترح الكيان الإقليمي لمعالجة المشاكل النفطية بشكل عام، كما تناول الاجتماع تشكيل المجموعة العربية لمجموعة خبراء من الفنيين تجتمع بالقاهرة لدراسة وتفعيل توصيات نيروبي، الناتجة عن الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها والتي يمكن أن تُحدث تناقضًا بين ما يحدث عالميًا ويتم إقراره والتنفيذ على أرض الواقع.

استعدادات إجراءات مؤتمر المناخ

كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ، حيث جرى الانتهاء من استراتيجية تمويل المناخ على المستوى العربي، وسوف يجري عرضها خلال المؤتمر المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن استعدادات شرم الشيخ تجري على قدم وساق، ومصر على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المجموعات للخروج بمؤتمر ناجح.