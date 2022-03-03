وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها البلجيكية لبحث استضافة مصر لمؤتمر المناخ

التقت، اليوم الخميس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زكية خطابي وزيرة المناخ والتنمية المستدامة البلجيكية، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية واستضافة مصر لـ مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، وذلك على هامش اجتماعات الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي في كينيا.

مصر تتطلع لتحقيق أفضل نتائج

أكدت «فؤاد»، على اهتمام مصر بموضوعات التنوع البيولوجي، خاصة في ظل قيادتها لمؤتمر COP14 للتنوع البيولوجي في دورته السابقة، إذ سعت جاهدة لقيادة العمل والدفع بملف صون التنوع البيولوجي عالميا، كما تعمل مصر جاهدة لصياغة إطار عمل لاتفاقية التنوع البيولوجي يكون عادل ومتوازن، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، كرسالة هامة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ الاهتمام بهذا الموضوع بعد تعرض العالم لجائحة «كوفيد - 19» وحاجة العالم إلى الخروج من هذه الأزمة والتعافي بشكل أفضل.

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وأوضحت أن مصر تتطلع لتحقيق نتائج أفضل في مجال التغيرات المناخية، من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، إذ تضع مصر على رأس أولوياتها الدفع بمخرجات عمل مؤتمر جلاسكو والعمل على الوصول إلى حيز التنفيذ، وسيكون المؤتمر فرصة لعرض كل الآراء والأجندات الخاصة بكل المشاركين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي ستحرك الزخم مثل: التنوع البيولوجي، المناخ، مبادرة النوع، مبادرات الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر للفت الأنظار إلى إفريقيا والتهديدات التي تواجهها.

مؤتمر لكل المهتمين بتغير المناخ

ذكرت وزيرة البيئة أن مؤتمر التغيرات المناخية سيشمل كافة الأطراف المهتمة بموضوع التغيرات المناخية، إذ سيشمل كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تعمل في مجال المناخ التي لم يحالفها الحظ المشاركة في مؤتمر جلاسكو بسبب جائحة «كوفيد - 19»، خاصة أن «السيسي» أعلن 2022 عاما للمجتمع المدني، كما سيتم عمل منصة للشباب حول التغيرات المناخية قبل انطلاق المؤتمر لمشاركة كافة المهتمين وعرض المقترحات وقصص النجاح في هذا المجال، مؤكدة على احترام مصر لاتفاق الدول المضيفة التي أبرمته مع سكرتارية المؤتمر.

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ومن جانبها، أكدت «خطابي»، على سعادتها بالمشاركة في مؤتمر COP27 الذي ستنظمه مصر، آملة في تحقيقه نتائج جيدة على مستوى التمويل والتنفيذ، مشيرة إلى اهتمام بلدها بموضوع التغيرات المناخية وقيامها بعمل دراسات حول حوكمة المناخ، لقياس ما تم تحقيقه من نتائج على أرض الواقع، والتي من خلالها يضع كل وزير أهداف محددة ويتم قياس ما تم تحقيقه كل 6 أشهر، كما أن لدى بلجيكا خطط لتقليل الانبعاثات، وتبحث إمكانية إدراج القطاع الخاص في أنشطة العمل المناخي.