مصر تقرر إرسال 14 طائرة لإعادة المواطنين من أوكرانيا

أعلنت سفارة مصر في العاصمة المجرية بودابست عن إرسال مصر طائرتين يوميا بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 مارس أي بمعدل 14 طائرة في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.

إجراءات العودة من أوكرانيا على الطائرات المصرية

وأكدت سفارة مصر في بودابست بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لسفارة مصر في كييف أنه على المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا الراغبين في العودة إلى مصر على تلك الرحلات سرعة تنفيذ الإجراءات التالية:

1- تسجيل طلب السفر إلى مصر عن طريق التواصل على أرقام السفارة:

+36307083220

+36 30 340 4811

2_ موافاة السفارة بصورة جواز السفر عبر إرسال صورة من جواز السفر برسالة على خاصية WhatsApp على أرقام:

+36307083220

+36 30 340 4811

3_ سيكون مطلوبا من كل مسافر قبل ركوب الطائرة تقديم شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بخاصية QR كود، علما بأنه في حالة عدم التطعيم يمكن تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو Antigen test.

4_ يمكن للمواطن المصري المتزوج من غير مصرية اصطحاب زوجته، شريطة موافاة سفارة مصر في بودابست بما يثبت عقد ذلك الزواج، وكذا تقديم ما يثبت عقد الزواج بالمطار يوم السفر، فضلا عن ضرورة حمل الزوجة غير المصرية لجواز سفر.

السفارة تدعو الراغبين في العودة من أوكرانيا سرعة استيفاء المطلوب

وترجو السفارة من المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا الراغبين في العودة إلى مصر، سرعة استيفاء المطلوب، وذلك حتى يتسنى للسفارة بدورها الاتصال بكل من المواطنين لإخطارهم بتاريخ وموعد السفر إلى مصر.

ويأتي التسهيل المقدم إلى المواطنين المصريين في الخارج في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها حرصا منها على الحفاظ عليهم أينما وجدوا وعدم تعرضهم لأي ظروف غير مواتيه أو مخاطر.