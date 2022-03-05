عاجل.. متهمو «الآثار الكبرى» يطلبون من رئيس المحكمة الحديث وفك الكلبشات

قال علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، المتهم الأول في قضية الآثار الكبرى، إلى المستشار خليل عمر رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، وطلب منه أن يسمح له بالتحدث داخل غرفة المداولة.

حسانين يطلب من المحكمة السماح له بالحديث

وأضاف حسانين، أنّ لديه كلامًا كثيرًا يريد أن يخبر به المحكمة، فضلًا عن طلبه بأن تنفذ العدالة السماوية.

ويشهد مجمع محاكم جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تعزيزات أمنية، تزامنا مع بدء جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

المتهمون يطلبون من المحكمة بفك الأصفاد

وطلب المتهمون في قضية الآثار الكبرى، عند بدء جلسة محاكمتهم من المستشار خليل عمر رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أن يسمح لهم بفك الأصفاد من أيديهم، نظرًا لوجودهم داخل قفص الاتهام، وهو ما وافقت عليه المحكمة وكلفت حرس الجلسة بفك كلبشات المتهمين.