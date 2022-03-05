«أمصال الزراعة»: انتهاء تجارب لقاح كورونا المصري خلال 6 أشهر

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية شددت على ضرورة المتابعة العلمية وإجراء الأبحاث العلمية للتوصل إلى لقاح مصري ضد فيروس كورونا، لذلك أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا في 22 إبريل في 2020.

تجربة اللقاح على الفئران

وأضاف مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «تقدمت بفكرة اللقاح للجنة المختصة وبالفعل أجازته اللجنة، وعملنا على تحضير اللقاح ووصلنا إلى نتائج جيدة وهو ما شجعنا على بدء تجربة اللقاح على الفئران وغيرها طبقا للبروتوكولات العلمية».

«سعد»: حصلنا على إجازة تجاربنا قبل الإكلينيكية

وتابع مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «احتجنا إلى شريك صناعي لتصنيع الادوية البشرية، وبالفعل عملت شركة إيفا وبدأنا في تقديم الملف لهيئة الدواء المصرية وبالفعل حصلنا على إجازة تجاربنا قبل الإكلينيكية طبقا لشروطها وشروط منظمة الصحة العالمية، بعدها تقدمنا بإجراء التجارب السريرية أو الإكلينيكية وأجازتها هيئة الدواء، وتم حقن أول مجموعة من المتطوعين في 13 فبراير المنقضي».

ظهور اللقاح للنور كانت نتيجة لتضافر جهات عديدة

وأكد مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعهد حاصل على 3 اعتمادات دولية، وبالتالي فإنه يعمل على نقل التكنولوجيا بصفة مستمرة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات، مشددًا على أنّ ظهور اللقاح للنور كانت نتيجة لتضافر جهات عديدة وهو ما أسفر عن نجاحه ووضع مصر في مكانتها الطبيعية فيما يتعلق بمكافحة الامراض على مستوى العالم، وفي خلال 6 شهور ستنتهي التجارب السريرية وبعدها سيطرح اللقاح في السوق.