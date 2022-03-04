موقع تسجيل لقاح كورونا مصر.. اختر المكان والموعد المناسبين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، وذلك عقب التساؤلات العديدة التي تلقتها من المواطنين؛ عبر موقعها الرسمي عن آلية التسجيل والحصول على طلب اللقاح، للوقاية من خطورة الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو المتحورات التي طرأت على الفيروس منذ انتشار الجائحة.

آلية عمل موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وحددت وزارة الصحة عدة خطوات من أجل تسجيل لقاح كورونا مصر والحصول على اللقاح، تسهيلًا على المواطنين في التطعيم، بالإضافة إلى رغبة الوزارة في الوصول لمناعة القطيع، في ظل وفرة اللقاحات المختلفة المعتمدة التي جلبتها مؤخرًا لتطعيم الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح.

خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر

-الدخول على رابط حجز لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

ـ الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

ـ تحديد الفئة التي تنتمي إليها، على أن يحضر العاملين في القطاع الطبي ما يثبت طبيعة العمل.

- تسجيل البيانات الأساسية، مع التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

ـ تحديد المنطقة التي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح بها.

ـ اختيار القسم، أو المركز الذي يرغب المتلقي بالحصول على اللقاح به.

ـ تحديد الموعد المناسب للمتلقي للحصول على اللقاح.

- توضيح موقف المتقدم من مدى معاناته أو إصابته بأمراض مزمنة.

ـ اختيار الوظيفة.

ـ تسجيل رقم الهاتف.

- الضغط على «أيقونة استكمال» بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة.

الصحة تكشف عدد الحاصلين على جرعات لقاح كورونا

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن إجمالي عدد الجرعات المستهلكة التي تم تطعيمها للمواطنين سواء «الجرعة الأولى- الجرعة الثانية- الجرعة التنشيطية» تجاوزت أكثر من 71 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتوافرة بمراكز ونقاط التطعيم المختلفة التي وفرتها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ «40» مليون جرعة، أما عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية تجاوز «30» مليون جرعة، بالإضافة إلى تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعة التنشيطية حتى الآن.