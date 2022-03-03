الفيوم تطلق حملة «طرق الأبواب» لحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إطلاق حملة «طرق الأبواب» في مختلف القرى والمراكز، بدءا من الأحد المقبل وحتى 15 مارس الجاري، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح كورونا للوقاية من انتشار الفيروس، تحت شعار «لا زحام ولا انتظار»، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، والأجهزة التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الجمعيات الأهلية بالفيوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد، اليوم الخميس، في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الدكتور ياسر قنديل مشرف عام بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، سامي نور الهدى مراقب أوبئة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وفد من الوزارة، عدد من وكلاء الوزارة، رؤساء القطاعات وشركات المرافق والهيئات، رؤساء مجالس المدن، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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الفيوم ضمن المرحلة الأولى

أوضح «الأنصاري»، أن الفيوم ضمن 6 محافظات في المرحلة الأولى لحملة «طرق الأبواب»، بعدما تم تطبيقها تجريبيا في محافظة المنوفية، وحققت أهدافها المرجوة، مؤكدا على تجاوز التحديات لتحقيق أهداف الحملة في الفيوم خلال توقيتاتها المحددة، وعلى ضرورة التعامل بمنتهى الجدية وبأقصى حد ممكن للاستفادة القصوى من الحملة.

وشدد على منع دخول المواطنين، المصالح الحكومية وأماكن تلقي الخدمات، وكذا موظفي المصالح والهيئات والمؤسسات، ومختلف جهات العمل العامة والخاصة الواقعة تحت الإشراف الحكومي، إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، من خلال التأكد من كارت تلقي اللقاح.

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لجنة للمرور على المنشآت الحكومية

ذكر محافظ الفيوم، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الحكومية، وأماكن التجمعات، والمؤسسات العامة، لمتابعة تلقي المواطنين والموظفين للقاح، والتأكد من منع تقديم الخدمات لمن لم يثبت تلقيه للقاح، فضلا عن منع أي موظف دخول مقر عمله إذا لم يكن متلقي للقاح، لافتا إلى أنه تم تحديد مجموعات عمل تختص كل واحدة منهم بمتابعة قطاع من القطاعات، للتأكد من تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من الفجوة بين عدد المتلقين للقاح والمستهدفين به.

ووجه بضرورة استهداف الفئات المؤثرة في المجتمع، والتركيز على أولياء الأمور لتطعيم تلاميذ المدارس بدءا من سن 12 وحتى 18 عاما، مع تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق أهداف الحملة، لافتا إلى أنه لم تستطع أي دولة حتى الآن أن تؤكد أنها بمأمن من كورونا، أو استطاعت مجابهة الجائحة بشكل كامل.

بدء تجريبي لحملة «طرق الأبواب»

قال «الأنصاري» إنه تم بدء العمل التجريبي للحملة، اليوم، وسيتم استغلال غدا الجمعة لتكثيف التوعية، وتلقي اللقاح أمام المساجد، خاصة أن المحافظة أطلقت في فترة سابقة مبادرة «من حقك.. التطعيم يوصل لحد عندك»، بهدف تلقي المواطنين للقاح بأماكن إقامتهم.