محامي علاء حسانين يطلب براءة موكله: هناك تلاعب زمني في التحريات

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، سماع مرافعة طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، و21 متهما آخرين.

وبدأ الدفاع طلباته ببراءة موكله، تأسيسا على بطلان إذن النيابة العامة، وتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه وانتفاء أركان جريمة الاتجار في الآثار، وبالتالي انتفاء جريمة تهريبها وانتفاء جريمة التنقيب عن الآثار، وانتفاء أركان تشكيل وإدارة عصابة، وانتفاء أركان إتلاف الآثار، وانتفاء اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزييف الآثار بقصد الاحتيال.

دفاع علاء حسانين يدفع ببطلان إذن النيابة

وأكد دفاع المتهم علاء حسانين، انقطاع صلة المتهمين بالأحراز، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وانقطاع صلة المتهمين بعضهم، وعدم تعرف شاهد من شهود الإثبات على المتهم في أثناء العرض على النيابة العامة.

محامي حسانين للمحكمة: هناك تلاعب زمني في تحريات وإذن النيابة

كما دفع المحامي بالتلاعب الزمني في تحريات وإذن النيابة العامة، ومحضر الضبط وتناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم، وعدم معقولية الواقعة، وتصور حدوثها وعدم خضوع أماكن الحفر للمناطق الأثرية، وأنها تتبع صندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير.

وأشار المحامي إلى أنّ هناك قصورًا في تحقيقات النيابة العامة، وعدم مواجهة المتهم بالمضبوطات وعرضها عليه في أثناء التحقيق أمام النيابة العامة، وعدم تنفيذ طلبات المتهم ودفاعه أثناء التحقيق.