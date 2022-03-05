وزير العدل يغادر إلى جنيف لبحث التعاون مع الصليب الأحمر

غادر المستشار عمر مروان، وزير العدل، رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم السبت الموافق 5/3/2022 متجها إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية.

حضور بعض الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة

ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور سيادته بعض الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر.