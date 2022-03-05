بطل فيلم باتمان 2022: سرقت «الشرابات» الخاصة بـ «The Batman»

كشف الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون بطل فيلم باتمان 2022، تفاصيل كثيرة حول الفيلم المعروض حاليا في مجموعة كبيرة من دول العالم، والذي حقق ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة على مدار الأيام السابقة التي تلت طرحه عالميا، خاصة أن الجمهور بدأ يتسأل عن إمكانية طرح جزء ثان من الفيلم.

وأوضح بطل فيلم باتمان 2022، أنه سرق الجوارب الخاصة بشخصية «الرجل الوطواط» التي يؤديها ضمن أحداث فيلم «The Batman»، وذلك خلال لقاءه مع «BBC»، إذ كانت الشيء الوحيد الذي حصل عليه من مجموعة «باتمان» على حد تعبيره.

بطل فيلم باتمان 2022: جميع جواربي كلها من «The Batman»

وتابع روبرت باتينسون: «من المستحيل أن أخذ أي شيء من مجموعة الرجل الوطواط إلى المنزل، لكن الشيء الوحيد الذي حصلت عليه كان الكثير من الجوارب، وهي جميع جواربي من دوري في شخصية باتمان»، مضيفا: «تلقيت مكالمة من المسؤولين عن الإنتاج في شركة (وارنر براذرز)، يقولون لي من الجيد إنك تحتفظ بالقليل من الجوارب لكنك تأخذها كل يوم، كم عدد الجوارب التي تحتاجها؟ لأننا كنا نصور لمدة عام».

كريس هيمسوورث يحتفظ بالمطرقة الخاصة بـ«ثور»

وأشار موقع «سكرين رانت»، إلى أنه من غير المألوف أن يأخد الممثلون الأشياء خلسة من مجموعات أفلامهم إلى المنزل، ولكن سبق وأعلن الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث، أنه استولى على عدد من المطارق الخاصة بشخصية «ثور» التي قدمها في عدد من أفلام «مارفل».

وكشفت تصريحات «باتينسون»، أن الشركة كانت صارمة إلى حد ما في السماح للممثلين بأخذ المتعلقات الخاصة بالشخصيات التي يجسدوها إلى منازلهم، ومن المحتمل أن شركة «وارنر برذرز» تخطط لتقديم جزء ثاني من «The Batman» ما يعني أنه من المهم الاحتفاظ بجميع الأزياء والإكسسورات في حالة الحاجة إليها مرة أخرى.