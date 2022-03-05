مخرجة بوركينية تشيد بالسينما المصرية: تعطي للمرأة الاهتمام الكامل

أعربت المخرجة البوركينية أبولين تراوري، التي تم تكريمها أمس في حفل افتتاح الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن حبها لـ السينما المصرية، التي تهتم بتسليط الضوء على المرأة وإعطائها الاهتمام الكامل.

المرأة المصرية تناضل من أجل الحياة

وقالت «تراوري»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بحضور سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن المرأة بشكل عام تناضل من أجل الحياة، ولابد أن يتم مناقشة أمورها في أعمالنا السينمائية، مشيرة إلى أن فيلمها الشهير «الحدود»، يناقش فكرة العبور بين دول غرب أفريقيا والفساد المنتشر في حدود تلك الدول والمعاناة التي تمر بها سيدات تلك المنطقة.

وأضافت المخرجة البوركينية: «لدي طريقة خاصة في عملي، فلابد أن أجري مئات البروفات قبل بدء أي عمل جديد، دوما ما أحفز كل المشاركين معي، حتى تكون تجربة رائعة لا تنسى مطلقًا، مثل ماحدث في تعاوني مع الفنان العالمي جيمي جان».

اختيار المخرجة البوركينية لتكريمها بالأقصر لعطائها الفني

من جانبه، قال رئيس المهرجان سيد فؤاد، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: «نحب دائما أن ننوع في الأشخاص المكرمين بمهرجان الأقصر، وتم اختيار أبولين لأن عطاءها الفني مميز جدًا، ولها مستقبل أكبر مما قدمت ونحن سعداء باعتبارها أحد المكرمين بالدورة الحادية عشر للمهرجان».