التفاصيل الكاملة لفعاليات الدورة 11 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقي

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان «الأقصر للسينما الإفريقية» في الدورة التي ستكرم الفنان الكبير حسين فهمي.

مهرجان «الأقصر للسينما الإفريقية» يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

ندوات «الأقصر للسينما الإفريقية»

- ندوات الدورة هي ندوة النقد السينمائي في إفريقيا، وندوة إعادة اكتشاف مصر، وندوة تمكين المخرجات في السينما، وندوة جبربيل مامبيتي، وحفلات توقيع لكل كتب المهرجان، ومؤتمرات صحفية لكل المكرمين، بالإضافة إلى «ماستر كلاس» عن السيكودراما في السينما، للفنان محيي إسماعيل

ورش «الأقصر للسينما الإفريقية»

- الورش الفنية بالدورة فهناك ورشة الاخراج السينمائي للمدرب أحمد رشوان وورشة سينما الأطفال للمدربة شويكار خليفة وورشة إعداد الممثل للمدرب الأسعد الجاموسي وورشة الأفيش السينمائي قديم في جديد للمدربة زينب صبحي وورشة تصنيع مراكب تراثية للمدرب سعيد الباجوري، وورشة حكي مسرحي للسيدات للمدربة إيمان شاهين، وورشة مسابقة رسم جداريات للدكتور أحمد حمدي وورشة رسم أطفال للمدرب وائل نور.

- ثلاثة معارض فنية منهم معرض فوتوغرافيا عن توت عنخ أمون ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب ومعرض أفيشات المكرمين في المهرجان.

- يكرم المهرجان، المخرج السنغالي الراحل جبريل ديوب مامبيتي؛ فهو من مواليد عام 1945، وتوفى في يوليو 1998.

- تشارك 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفيلم المغربي حبيبة، والفيلم الصومالي زوجة حفار القبور، والفيلم الكاميروني الاتفاق، والفيلم الجزائري أرجو، والفيلم البوركيني مسعود، والفيلم النيجيري ابتعد، والفيلم الزامبي ماريا كريستو، والفيلم الغاني توالت إفريقيا العام، والفيلم التونسي ماشية لجهنم، والفيلم المصري 2 ميدان طلعت حرب.