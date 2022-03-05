حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة بالشرقية.. قيمتها 11 مليون جنيه

قررت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، يحملون جنسيات مختلفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

التشكيل العصابي تخصص في الاتجار بمخدر الآيس

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط 3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الآيس «الشابو»، بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

وتابع البيان، أن الأجهزة الأمنية قامت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية، بضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، و3 سيارات، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و6 هواتف محمولة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بحيازتهم لكميات أخرى من المواد المخدرة بمحال إقامتهم.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط مخدر الأآيس «الشابو»، زنة 9,500 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين زنة 2 كيلو جرام، ومخدر الحشيش زنة 1 كيلو جرام، إضافة إلى 19 ألف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون»، مشيرة إلى أن كمية المخدرات المضبوطة قُدرت قيمتها المالية بحوالي 11 مليون جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارا بحبس المتهمين.