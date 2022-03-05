هل يوجد علاج لتساقط شعر مرضى السرطان؟.. هاني الناظر يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، على سؤال إحدى المشاهدات في برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، اليوم السبت، حول علاج لسقوط شعر مريضة السرطان خلال فترة الخضوع للعلاك الكيميائي، مؤكّدًا أنَّه توجد بعض الفيتامينات الخاصة بعلاج تساقط شعر مرضى السرطان.

الأدوية المصرية لها نفس فاعلية المستوردة

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية أنَّ الفيتامينات المخصّصة لعلاج سقوط الشعر لدى مرضى السرطان بعضها يتمّ تصنيعه محليًا، لافتًا إلى أنَّه يحرص على كتابة أدوية لمرضاه تكون مصنوعة في مصر، متابعًا: «جميع الأدوية متوافرة في مصر، ولها نفس تأثير الأدوية المستوردة».

وأشار الناظر إلى أنَّ 90% من المصريين يعالجون بأدوية مصرية، و10% أو أقل يستخدمون أدوية مستوردة، مقدمًا نصيحة للمواطنين.

بعض أصحاب صالونات التجميل «خريجو دبلوم».. و«كريمات فرد الشعر» خطيرة

ولفت استشارى الأمراض الجلدية إلى أنَّ أجهزة الليزر المخصّصة لتقشير البشرة إذا جرى استخدامها بشكل خاطئ تحدث حروقًا للجلد، إذ يوجد بعض مراكز التجميل يديرها بعض الحاصلين على دبلومات فنية وليسوا أطباء متخصصين.

كما أجاب هاني الناظر على سؤال إحدى المشاهدات، التي سألت عن طريقة لتنعيم شعر ابنتها الصغيرة، محذرًا إياها من اللجوء إلى «كريمات فرد الشعر» تحت أي مسمى، سواء بروتين أو كيرياتين، مشددًا على أنَّها مواد خطيرة جدًا وتؤثر على الصحة بشكل غير عادي، ناصحًا باستخدام جهاز «السشوار».