هاني الناظر يغادر المستشفى.. ويحذر المواطنين من كورونا: «ما تتهاونوش»

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، اليوم، عن تطورات حالته الصحية، وخروجه من المستشفى، لتلقي العلاج في المنزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

تفاصيل الحالة الصحية لهاني الناظر

وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم، بعد تجاوز المرحلة الصعبة، وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله، والحقيقة أن المرض ابتلاء شديد، ولكن مع الابتلاء هناك أشياء رائعة؛ فهناك رحمة ربنا وعفوه وهناك دعوات حضراتكم الطيبة التي أحاطتني في أصعب اللحظات والآلام، دعوات أثبتت أن حب الناس الحقيقي النابع من القلب شيء لا يباع ولا يشترى، ولكنه نعمة وفضل من عند الله».

نصائح هاني الناظر لمتابعيه

وتابع: «أخيرا أوصيكم بعدم التهاون أبدا بهذا المرض، وأرجوكم التزموا بالكمامة وبالتباعد بشدة والتطهير لليدين دائما وعدم تناول أطعمة مشتركة مع آخرين، وتذكروا التهوية الجيدة وربنا يحفظكم جميعا من كل شر وسوء، وبإذن الله ربنا يقدرني في أقرب وقت وأبدأ استقبل أسئلة ومشاكل حضراتكم الطبية كالعادة وأجاوب عليها بكل الحب والسرور».

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، أعلن في بداية الشهر الجاري، دخول والده للمستشفى.

وكتب محمد الناظر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «والدي صحته تعبت، وداخلين المستشفى، دعواتكم، ويا ريت محدش يتصل بالتليفون أو يبعت على واتس اب».

وأعلن الدكتور هاني الناظر، في وقت سابق، تفاصيل حالته الصحية، وذلك في تعليق على منشور كتبه الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالب فيه متابعيه بالدعاء له، قائلا: «ربنا يبارك في حضرتك يا كرم بيه، ويبارك في صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدي على خير».