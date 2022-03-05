سعر الزيت في بطاقة التموين مارس 2022.. 25 جنيها للزجاجة اللتر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر الزيت في بطاقة التموين مارس 2022، وذلك ضمن قائمة أسعار السلع التموينية التي أعلنتها الوزارة لشهر مارس الجاري، والذي جاء بها سعر الزيت ثابت ومماثل لسعره في الأشهر الماضية.

سعر الزيت في بطاقة التموين مارس 2022

ويختلف سعر الزيت في بطاقة التموين مارس 2022، على حسب حجم الزجاجة، حيث تضخ وزارة التموين نوعان من زجاجة الزيت وهما: الزجاجة وزن 1 لتر ويبلغ سعرها 25 جنيها، والزجاجة وزن 800 مللي ويبلغ سعرها 20 جنيها، وذلك بالنسبة لعميات الصرف التي تتم من خلال بطاقة التموين للمواطنين حاملي البطاقات.

نصيب الفرد من الزيت في التموين

فيما يحصل الفرد المدرج على بطاقة التموين على زجاجة زيت واحدة نصيبه من الزيت على البطاقة، حيث يختار الفرد ما يشاء من حجم الزجاجة الراغب فيها سواء الزجاجة 1 لتر أو الزجاجة 800 مللي، حيث تحصل بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد على 4 زجاجات زيت بحد أقصى.

ضخ 3 آلاف طن من الزيت يوميا

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا 3 آلاف طن من الزيت، وذلك إلى مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات تابعين لشركتي العامة والمصرية للجملة، وذلك من أجل تزويد منافذ البقالين بسلعة الزيت والبالغ عددها 40 ألف منفذ، ومنافذ مشروع جمعيتي البالغ لإعددها 6700 منفذ، وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.

في سياق متصل، تستمر وزارة التموين في صرف الدعم السلعي لشهر مارس الجاري حتى نهاية الشهر، وذلك لجميع المواطنين الحاملين لبطاقات التموين، من منافذ البقالين التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية.