طقس مشمس في الإسكندرية ورياح خفيفة وتوقعات بعدم تساقط أمطار

ساد طقس مشمس على مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، وسط توقعات بعدم تساقط الأمطار وهدوء حركة الرياح نسبيًا، مقارنة بالأمس الذى شهد هطولا للأمطار الخفيفة علي أماكن متفرقة من المحافظة بنسبة 20 إلى 30%.

طقس الإسكندرية اليوم السبت

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود محافظة الإسكندرية اليوم السبت طقس مستقر، وبلغت درجة الحرارة 22 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 23 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 55%، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار اليوم، مع توقعات باستمرار حالة الطقس المعتدلة حتى يوم الاثنين المقبل.

تراجع درجة الاستعداد للطقس السيئ

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم تراجع درجة الاستعداد وذلك بعد هدوء الرياح وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم تساقط الأمطار، لافتاً إلى أنه يتم التعامل السريع مع أي تساقط للأمطار في المدينة، مع البدء في توزيع سيارات السحب في الشوارع للتعامل السريع وتنظيف المصبات، وذلك تفادي أي تراكمات مع أي تساقط للأمطار خاصة في ظل متابعة التوقعات اليومية من قبل هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإسكندرية لم تشهد أي تراكمات لمياه الأمطار خلال نوات الشتاء، حيث تم التعامل معها سريعا من قبل عمال شركة الصرف الصحي حيث تم التواجد وانشاء الشنانيش الجديدة وتجهيز المحطات ومصبات.