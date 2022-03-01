طقس غائم في الإسكندرية ونشاط بحركة السفن بالميناء

ساد الطقس الغائم جزئيًا على مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إذ أن هناك توقعات بعدم تساقط الأمطار مع هدوء الرياح نسبيًا، ووجود شبورة مائية، وفقًا لـ هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 22 درجة مئوية، ووصول نسبة الرياح إلى 16 كم في الساعة، والرطوبة إلى 62%، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء، إذ تشهد المحافظة طقسًا مستقرًا مشمسًا.

ميناء الإسكندرية ونشاط بحركة التداول

وشهدت الهيئة العامة في ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية خاصة مع هدوء موج البحر عن منسوبه الطبيعي، ونشاط في حركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 1914 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها و الوارد بمينائئ الإسكندرية والدخيلة نحو 283 ألف طن تقريبا.

وصول ومغادرة 63 سفينة من ميناء الإسكندرية

كما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 63 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد بلغت 42 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي