طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس وتوقعات بعدم تساقط أمطار والعظمى 22

ساد الطقس المشمس في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حيث سطعت أشعة الشمس، وهدأت الرياح نسبياً مقارنة بالأيام الماضية، مع توقعات بطقس مستقر، وعدم تساقط الأمطار على المدينة الساحلية.

وتزامن ذلك مع تراجع درجة الاستعداد من قبل المحافظة وشركة الصرف الصحي بسبب تحسن الطقس، فيما استمرت أعمال التسليك وتنظيف الشنانيش لاستقبال نوات الأمطار المتوقعة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية اليوم 22 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرياح إلى 13 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 58%، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار اليوم، وطقس مستقر مشمس على المحافظة.

صرف الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم تراجع نسبة الاستعداد في الشوارع، مع الاستمرار في عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن الشركة وعمالها في الشوارع والمتابعة اليومية لحالة الطقس، إضافة إلى التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

سيارات الصرف الصحي في الشوارع لشفط المياه

يذكر أن سيارات شركة الصرف الصحي في الإسكندرية تنتشر في الشوارع أثناء حالات الطوارئ، إذ يتم تمركز أكثر من 132 سيارة ومعدة من معدات الشركة علي مدار 24 ساعة بالمناطق الساخنة التي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها، مع القيام بتخفيض مناسيب البيارات لاستيعاب كميات المياه الناتجة عن الأمطار، وتكثيف أعمال التطهير والمتابعة اللحظية لمناسيب المصارف.