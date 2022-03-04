طقس غائم جزئيا في الإسكندرية وتوقعات بتساقط الأمطار

ساد طقس غائم جزئيًا على مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إذ أن هناك توقعات بتساقط الأمطار بنسبة ما بين 20 - 30% مع هدوء الرياح نسبيًا، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بطقس غير مستقر على المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد من قبل شركة الصرف الصحي ونشر السيارات للتعامل السريع مع الأمطار حيال تساقطها على المحافظة.

طقس الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 19 درجة مئوية، ووصول نسبة الرياح إلى 14 كم في الساعة، والرطوبة إلى 61%، مع توقعات بتساقط الأمطار بنسبة ما بين 20 إلى 30%، ورفع درجة الاستعداد من قبل شركة الصرف الصحي في المحافظة.

صرف الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى من أجل التعامل السريع مع أي تساقط للأمطار في المدينة، مع توزيع سيارات السحب في الشوارع للتعامل السريع مع أي تساقط للأمطار خاصة في ظل متابعة التوقعات اليومية من قبل هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع النوة.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أنه تم رفع درجة الاستعداد بنسبة 50% من أجل التعامل مع الأمطار حال تساقطها، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بعملية تنظيف وتطهير الشنانيش في أوقات عدم تساقط الأمطار إضافة إلى ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي بالمناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، مؤكدًا على تواجد رؤوساء القطاعات والعمال من أجل تنظيف الشوارع ومنع أي تراكمات خاصة مع التغيرات المناخية.