انخفاض أسعار الأسماك بكفر الشيخ بعد تحسن الطقس.. ومراكب الصيد تعود بكثافة

انخفضت أسعار عدد من أنواع الأسماك البحرية بمحافظة كفر الشيخ، ومنها الجمبري والكابوريا والبوري، التي يتم اصطيادها عبر مراكب من داخل مياه البحر الأبيض المتوسط، إذ تقع المحافظة بطول 118 كيلو متر للسواحل الشمالية، بداية من محافظة البحيرة حتى نهاية حدود المحافظة مع دمياط.

ندرة الأسماك مؤخراً بسبب الطقس

ويقول محمد عبدالحميد، صاحب محل لبيع الأسماك البحرية بالمحافظة في حديث لـ«الوطن»، أن موجة البرد القارس، والأمطار الغزيرة في هذا الفصل من العام لفصل الشتاء، تسببت في ندرة الأسماك البحرية نوعاً ما، والتي تخرج من سواحل مياه البحر المتوسط بشمال الإقليم، عبر مراكب الصيد.

زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار

وأضاف «عبد الحميد»، أن الأسماك البحرية شهدت حالياً زيادة في الإنتاج، نظراً لتحسن حالة الطقس عن سابقتها من الفصل نفسه هذا العام، وهو ما ترتب عليه انخفاض في أسعار الأسماك البحرية، مع زيادة عملية الشراء.

انخفاض أسعار الكابوريا وبلح البحر والجمبري

وأوضح أن مراكب الصيد بالبرلس ومطوبس وسيدي سالم، تعود حالياً بكثافة من حيث إنتاج الأسماك البحرية من مياه المتوسط، وهو ما ترتب عليه انخفاض أسعار «الكابوريا»، والتي تتراوح ما بين 25 و45 جنيهاً حسب حجمها، وسجّل الجمبري القزاز ما بين 70 جنيهاً و110 جنيهات، وسجل سمك «بلح البحر» 20 جنيهاً، «والقاروص» من 90 إلى 120 جنيهاً، والبوري من 30 إلى 45 جنيهاً، وسمك «التونة» من 45 إلى 55 جنيهاً.