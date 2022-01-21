وظائف مبادرة حياة كريمة في 20 محافظة.. إليك الشروط وكيفية التقديم

يبحث الكثير من الشباب، عن وظائف مبادرة حياة كريمة، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، طلب عدد من الشباب للعمل في وظيفة في مشروع «حياة كريمة» في عدد من المحافظات، خاصة القرى، ضمن حرص الدولة على دعم المواطنين في القرى البسيطة، التي تحتاج إلى الدعم.

وظائف مبادرة حياة كريمة

ما جرى إعلانه من مؤسسة حياة كريمة، فتح باب التقديم لوظيفة «أمين مكتبة»، للعمل في المكتبات التي سيجري افتتاحها خلال الفترة المقبلة في القرى بالمحافظات التي تشملها مبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المحافظات المتاح بها الوظائف

وبحسب البيان الصادر عن وزارة التضامن، فأنه سيجري افتتاح عدد من المكتبات في 20 محافظة، وهي التي سيتم استقبال الطلبات منها بشكل يومي، التي جاءت كالآتي:

سوهاج، أسيوط، البحيرة، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر، المنوفية، الفيوم، بنى سويف، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ.

كيفية اختيار المتقدمين للوظائف

وأوضحت الوزارة، أنه سيجري استقبال طلبات التقديم لتلك الوظائف، وسيجري تنقيحها، وبعد اختيار المرشحين، سيتم التواصل معهم لتحديد مواعيد للمقابلات الشخصية، وبعدها سيتم تحديد موعد للخضوع للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

شروط التقديم لوظائف حياة كريمة

وحتى تستطيع التقديم في وظائف حياة كريمة، فيجب أن تتوفر بعض الشروط وهي كالاتي:

مؤهل جامعي مناسب (يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات).

ألا يزيد عمر عن 35 عاما.

المهنة متاحة للذكور والإناث.

يجب أن يكون المتقدم يجيد استخدام الحاسب الالي وبرامج الـoffice.

مهارات بيع ممتازة.

مهارات تواصل ممتازة.

القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم.

حسن السير والسلوك.

الشغف بالقراءة.

لائق طبيا.

تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

كيفية التقديم لوظائف حياة كريمة

وحتى تتمكن من التقدم لوظائف حياة كريمة، يجب أن تقوم بارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني الخاص بحياة كريمة، مع ضرورة ذكر المحافظة في عنوان الرسالة info@hayakarima.com، مع العلم أن آخر موعد لاستقبال الرسائل هو 15 فبراير 2022.