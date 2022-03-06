حظك اليوم مولود برج الحمل الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. اعتن بخطواتك

ثقته العالية في نفسه، تجعل من مولود برج الحمل من أكثر الأبراج التي يمكنها بالتقلد بالمناصب القيادية، كما أنهم يحرصون على الاستقلال عن أسرتهم، كما أنهم يشعرون ائما بالمزيد من الطاقة الغيجابية، ويحرصون على نقل تلك الطاقة للأشخاص المحيطين بهم، فعندما يتعرضون إلى المزيد من الضغوط والعقبات والعراقيل، يحاولون التخلص منها ومواجهتها وحل تلك المشكلات بحرفية شديدة.

وحبه لخوض التحديات يجعل من مولود برج الحمل شخصية شجاعة بشكل كبير، إذ أنهم لا يخافون من المواجهة على الإطلاق، وحبهم للإبداع وابتكار كل ما هو جديد، يساعدهم كثيرا على التقدم في حياتهم العملية، ويبحثون دائما عن الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية.

عيوب برج الحمل

حبه الشديد لنفسه يجعل من مولود برج الحمل شخصية أنانية في كثير من الأحيان، فعندما يتعلق الامر بالفوز، لا يتهاون في ذلك، كما أنه يحرص دائما على لفت انتباه الأشخاص المحيطين به، كما انه سريع الغضب ومتسرع في تصرفاته دائما.