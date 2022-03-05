حظك اليوم برج القوس السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. قد تأتيك فرصة تحلم بها

التفاؤل والثقة المفرطين، الصراحة، نفاد الصبر، وسرعة الغضب، صفات قد تجعل مولود برج القوس مكروها بين المحيطين به، إذ أن أبناء هذا البرج صادقون لدرجة أنه يمكن اعتبارهم فظين وغير حساسين، فهم أشخاص لا يفكرون قبل أن الحديث بل يقولون ما في قلوبهم حتى وإن كلفهم الأمر.

كما أن مولود برج القوس سريعا ما يفقد صبره، كما أنه يغضب بسهولة ولا يخشى إظهار ذلك، وعلى العكس تماما فهذا المولود سريع التسامح فنوباته مفاجئة ، لكنه لا يستمر في غضبه كثيرا، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فراد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج لمواليد برج القوس، أنه بالرغم من الضغوط.. تبدو اليوم ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا فالقمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

برج القوس والعواطف

يعرف عن مولود برج القوس، أنه من الأبراج التي تتسم بالبرود شأنه شأن برج الدلو، الا أن الكثير لا يعرف أنه شخص يختبأ وراء عبائه البرود وذلك لأنه عملي بعض الشيء ما يجعل المحيطين بهم يرونهم لا يشعرون بأحد، وعلى العكس فهم أشخاص يهتمون بالآخرين ويشعرون بهم لكن دون الإعلان عن ذلك.