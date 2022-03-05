حظك اليوم برج الجدي السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الثقة في النفس، تحمل المسؤولية، حل المشاكل والأمور، كلها صفات يتميز بها مواليد برج الجدي بالإضافة إلى التزامهم في المواعيد بشكل دقيق جدا، ويحبون عملهم كثيرا ويؤدونه بحرفية، وتجدهم مميزون إذا تقلدوا الأعمال القياديّة، ودائما تجدهم أفضل الأصدقاء ويقدمون الدعم لمن حولهم ولا يتأخرون عن مساعدتهم بكل ما يملكون، ومن دون انتظار لأي مقابل، كما يعد متعاطفاً جداً، حكيماً مسيطراً وقيادياً.

صفات برج الجدي

مواليد برج الجدي أشخاص حازمون جادون لا يحبون المزاح كثيرا وتضييع الوقت والجهد في أشياء لا جدوى منها، كما أنهم مسيطرون وقادرون على القيادة وينجحون فيها كثيرا ويمسكون بزمام الأمور.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

لا تمنح ثقتك للمحيطين بك في مجال عملك إلا بعد التأكد من هذا الشخص وأخلاقه.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي، يشير إلى وجود خلافات فاصبر للغد كي تعيد الدفء لعلاقتك.

مشاهير برج الجدي

مشاهير كثيرون ينتمون لبرج الجدي، أبرزهم الفنان والمطرب جورج وسوف ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر، والفنانة غادة عادل ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر، والفنانة غادة رجب ويوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي ويوافق تاريخ ميلاده 29 ديسمبر، والفنانة دنيا سمير غانم وولدت 1 يناير، والفنانة ليلى علوي ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سميرة سعيد ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.