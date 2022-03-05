حظك اليوم برج الحوت السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. ادرس خطواتك جيدا

امراة برج الحوت تتميز بصفات عديدة، فهي شخصية حساسة جدا وتمتلك عاطفة قوية تقودها لاتخاذ العديد من القرارات والأفعال، وهي تهتم بأمر من حولها كثيرا وتكون حنونة عليهم وتقدم لهم الدعم الدائم، كما تكون حبيبة رائعة رومانسية بشدة، وتقدر احتياجات محبوبها وتحترمه، كما أنها توازن بين الأمور ولديها حدس قوي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني، يخبرهم بتواجد القمر في منزلك الثاني مما يدفعهم لتوجيه جهودك فيما يحقق لك فائدة، كل ما عليهم أن يدرسوا خطواتهم جيدا قبل فعلها.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس، وتمر اليوم بانفعالات، لذا عليك أن تلتزم الهدوء وحاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم أسلوب مقنع وصادق مع الأحباب، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها بالنسبة لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

صفات رجل برج الحوت

يعرف عن رجل برج الحوت بانه شخص متواضع جدا على المستوى المهني والعملي فلا يتفاخر بإنجازاته ولا يعتبر الناس أقل منه مهما على في المناصب، كما أنه إنسان مبدع، وحساس وذكي، ولديه مهارة في التنبؤ بالأشياء قبل حدوثها عن طريق تحليل الأمور والشخصيات جيدا، وينجح كثيرا في مجال الطب النفسي، ويسعى لإيجاد الراحة النفسية أو السلام الداخلي من خلال مساعدة الآخرين فيجد مبتغاه في ذلك ويرتاح عندما يسعد الناس.