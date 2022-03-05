حظك اليوم برج الدلو السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. فرحة منتظرة

يأتي هذا البرج قبل الأخير في قائمة الـ12 برجا، حيث يحتل في ترتيب الحادي عشر، ويتفاءلون بهذه الأرقام، حيث تعد أرقام الحظ لمواليد برج الدلو وهي 4، 7، 11، 22، 29، وعلى مستوى التوافق مع الأبراج الأخرى فهم لا يتفقون أبدا مع برج القوس.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن وجود القمر في منزلك الثالث يدفعك لتجربة أشياء مختلفة واقتحام مجالات جديدة تعود عليك بالنفع.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي، يبشرهم بحدوث أمر يفرحهم ويدخل البهجة على قلوبهم، كما يتواصلون مع من يحبون ويكون اليوم جيدا لهما.

صفات برج الدلو

يمتلك مواليد برج الدلو مهارة كبيرة في القدرة على التواصل مع الآخرين نظرا لما يمتلكونه من لباقة وحسن استماع وحديث مع الجميع ولديهم مهارة كبيرة في انتقاء الكلمات واختيارها جيدا قبل التحدث بها، ممّا يجعلهم قادرين على التعامل مع جميع الشخصيات، وعلى مستوى الصداقة فهم أشخاص جيدون ويعرف عنهم اللطف الزائد ويحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم، وعلى المستوى المهني يميلون إلى الأعمال الهندسية ويحبون صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، والرسم وينجحون كثيرا في ذلك فهم دائما ما يحبون الإبداع والتفكير خارج الصندوق في حياتهم لكي يكونوا مميزون عن أقرانهم.