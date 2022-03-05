4 أفلام في افتتاح «الإسماعيلية السينمائي».. بالتعاون مع «كليرمون فيران» الفرنسي

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، افتتاح فعاليات الدورة الـ 23 من المهرجان بعرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان «كليرمون فيران» الدولي للأفلام القصيرة، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري، بمحافظة الإسماعيلية بحضور عدد من صناع السينما والنقاد من مختلف دول العالم.

وكشفت إدارة المهرجان أن برنامج الأفلام الذي يعرض بالتعاون مع «كليرمون فيران» الفرنسي، يضم 4 أفلام قصيرة تصل مدة عرضها إلى 50 دقيقة، وتعتمد الأفلام بشكل أساسي على الأداء الحركي، وذلك وفقا للبيان الصادر عن مهرجان الإسماعيلية السينمائي.

تفاصيل الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية

وتشهد الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية التي تنطلق في 17 مارس الجاري، مجموعة من الفعاليات والندوات الفنية وعروض الأفلام على مدار 7 أيام متواصلة، ويكرم في الدورة الـ 23 عدد من المبدعين من بينهم المخرج خيري بشارة والمخرج التسجيلي عواد شكري، وسيتم عرض عدد من أعمالهم ضمن برنامج التكريم.

ويشارك في أقسام المهرجان ومسابقاته 107 فيلم، من بينهم 57 فيلم من 31 دولة، وتم اختيار كوريا الجنوبية لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة من المهرجان، ويشارك منها خمسة أفلام، تتضمن فيلم في المسابقة الرسمية بالإضافة إلى 4 أفلام في برنامج التكريم.

«الإسماعيلية» السينمائي يحتفل بمؤية «توت عنخ آمون» والمخرج صلاح التهامي

تقيم إدارة المهرجان احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة «توت عنخ أمون»، وتتضمن عرض فيلم «كرسي توت عنخ آمون» للمخرج الراحل شادي عبد السلام، وذلك بالإضافة إلى الاحتفال بمئوية المخرج الكبير صلاح التهامي، وسيتم عرض مجموعة من أفلامه.

وعلى الجانب الآخر، تنظم إدارة المهرجان 3 ورش، الأولى في التمثيل يقدمها الفنان أحمد كمال على مسرح جامعة قناة السويس، والثانية عن إنتاج الأفلام التسجيلية يقدمها الكاتب والمنتج حسام علون، وذلك بالإضافة إلى ورشة تعليم الاطفال لكل أنواع الانيميشن.